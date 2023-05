Coti Romero contó cuál es la clave para que funcione su romance con El Conejo

Si alguien sabe lo que es convivir con gente son los participantes de Gran Hermano , quienes pasan meses con personas que hasta hace poco tiempo no conocían, sin poder salir de la casa y sin poder ver a sus seres queridos. Por eso, ahora que todos están fuera de la casa, muchos de ellos inclusive fueron a vivir juntos, como por ejemplo Thiago y Daniela o Maxi y Juliana. Sin embargo, Coti Romero y El Conejo, una de las parejas más queridas de esta última edición, encontraron una manera más innovadora de vivir juntos, pero teniendo cada uno su espacio.

“Fue una decisión de los dos. Más que nada, porque nuestras familias vienen de visita de vez en cuando. Entonces nos mudamos y les dejamos un departamento libre a ellos. Pero está muy bueno, lo recomiendo”, agregó. Ahí Estefi Berardi reveló que lo mismo hacían Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: “¡Esperemos no terminar como ellos!”.

Fue ahí que le acercaron un ramo de flores que le envió El Conejo para felicitarla por su primer día en LAM: “Estoy muy orgulloso de vos. Sé que vas a tener buen desempeño y estará lleno de logros y éxitos. La tragedia no es no alcanzar tus objetivos, la tragedia es no tener objetivos que alcanzar. Y hoy, vos los tenés. Te deseo la mejor de las suertes en este nuevo trabajo que inicias. Te amo, mi angelita, acá estoy para apoyarte”, le escribió.

“Esas palabras no son de él, pero gracias mi amor. Habrá sacado alguna frase de internet o algo de eso. ¡Lo conozco! Pero está lindo el detalle, de verdad. No me lo esperaba”, admitió ella.