Covid en la Copa: ¿Boca puede pedir los puntos en Conmebol?

Se trata del arquero John y el defensor Wagner Leonardo, arquero titular y defensor suplente del "Peixe", que están aislados en las habitaciones que ocuparon en el hotel de concentración en el centro porteño, a la espera de un traslado en vuelo sanitario a Brasil, ya que no pueden ingresar con un testeo PCR (hisopado) positivo.

Un punto que alimenta los rumores es que, en un hecho muy curioso, el plantel del Santos permaneció en el césped del estadio "La Bombonera" en el entretiempo, en vez de irse al vestuario como es habitual.

Boca se enteró de los positivos de esos dos jugadores de Santos cuando en Migraciones no quedó registrada su salida del país, debido a su positivo de coronavirus. Lo que Boca sabe es que el plantel de Santos se hizo un testeo el fin de semana, antes de partir de Brasil hacia la Argentina, para poder ingresar a nuestro país y cumplir con las normas. Esos resultados dieron negativo.

Una vez en Argentina, el mismo miércoles, el plantel y la delegación de Santos se volvió a someter a un testeo, pero no para jugar el duelo de Copa Libertadores, sino para demostrar en su regreso a Brasil que eran todos negativos. El testeo se lo hicieron a primera hora de la tarde, y lo que se debe investigar ahora es si supieron los resultados de esos dos positivos antes del partido, o recién una vez que volvieron al hotel. La sospecha de Boca es que lo sabían, y por eso se quedaron en el entretiempo en los bancos de suplentes de La Bombonera, al aire libre.

La Conmebol aclaró que todavía no recibió ningún reclamo oficial, y no están claras las sanciones que podrían surgir ante un caso así, dado lo particular de la pandemia y la manera en que se están disputando los torneos. Además, hay que aguardar novedades sobre el plantel de Santos y los propios jugadores de Boca. Nuevos contagios podrían afectar la revancha y allí la Conmebol podría meter mano.