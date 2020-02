Crece la interna entre el Gobierno y Sergio Berni

La orden que recibieron en el Ministerio de Seguridad coincidió con la contundente respuesta que, otra vez, le dedicó el presidente Alberto Fernández al ministro bonaerense, tras su renovado cruce a la funcionaria nacional. El jefe de Estado contó que habló el sábado con Kicillof para "trabajar para que los bonaerenses y toda la Argentina vivan en paz y la inseguridad no sea un problema" y dijo desconocer "qué pasa con Berni", a quien instó a aplicar su "método propio" si no coincidía con los lineamientos de Nación. "Francamente no sé qué piensa (Berni) ni qué quiere (en materia de Seguridad). Francamente lo que me preocupa es lo que proponemos nosotros desde el Estado nacional y hay que recordar que las provincias son responsables de su seguridad, básicamente, y que el Estado nacional lo que hace es colaborar y coordinar con ellos cuando debemos hacerlo", sostuvo Fernández en una entrevista radial.