Crespo: "La Bombonera está mal hecha y tiene mal olor"

El ex delantero de la Selección Argentina expresó su rechazo a que el equipo juegue ante Perú en la Bombonera y no en el Monumental. "El otro día salió en el diario un jugador de Boca que decía 'si Crespo dice que la Bombonera tiembla...' y yo digo sí, es verdad, me pasó, tenía 18 años, estaba en la Bombonera y realmente tembló, pero el partido lo ganamos 2-0, hice un gol, le di la asistencia a Ortega para que hiciera el otro. La realidad es que sí, esto pasó, pero no modificó mi manera de actuar ni mi capacidad a la hora de jugar", dijo.

Embed

"Hay una cosa que es preocupante, porque también hay un video donde se ve que la estructura de la Bombonera se mueve. Y muchas veces lo mezclamos con el folklore del fútbol y no es así. La Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha", agregó.

Además, Crespo tuvo una declaración poco afortunada al decir que en el estadio de Boca hay mal olor. "Pero no es culpa ni mérito de la gente, es culpa del Riachuelo", aclaró.

LEÉ MÁS

Sampaoli sigue probando pero el "Huevo" Acuña no se toca