Crimen de los rugbiers: apareció un "sospechoso 11"

"Tenemos una idea de quién sería el sospechoso 11 pero todavía no vamos a decir el nombre. Hay un apodo en el grupo de Whatsapp que no responde a ninguno de los otros 10. Por ese lado me parece que va la investigación para deteminar quién es el que aparece el video. Al principio de la investigación, la Policía tenía la certeza de que eran 11. Por eso fueron a buscarlo a Pablo Ventura, pensando que era él", explicól abogado Fabián Améndola en diálogo con Crónica.

"Para nosotros es probable que haya una persona más, pero es materia de investigación. En los videos estaba vestido todo de negro. En los chats lo mencionan por su apodo. Claramente integraba el grupo y cumplía el mismo rol que el resto", postuló.

SOSPECHOSO.jpg Crimen de Báez Sosa: La justicia sigue la pista de un "sospechoso 11" que aparece en los videos y estaba en el Whatsapp de los rugbiers.

El abogado, además, criticó la excarcelación de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino al considerar que, al igual que los ocho rugbiers que recibieron la prisión preventiva, aquellos "participaron en el ataque en común hacia Fernando".

