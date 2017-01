Cristiano Ronaldo is The Best y Claudio Ranieri el gran DT

Zúrich

Con el 34,54 por ciento de los votos, Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de la temporada pasada según la FIFA. Recibió el premio The Best, en el que votan los entrenadores y capitanes de todas las selecciones afiliadas a la entidad, así como los periodistas destacados de cada país.

Al igual que algunas semanas atrás, cuando se llevó el Balón de Oro (otorgado por la revista France Football), el portugués recibió el segundo premio individual tras ganar la Champions con Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Lionel Messi, que no asistió a la ceremonia, quedó en el segundo lugar, con el 26,4, y el francés Antoine Griezmann se ubicó en el tercer lugar, con el 7,53.

La Pulga votó a Luis Suárez, Neymar y Andrés Iniesta, todos compañeros en Barcelona; mientras que Cristiano eligió a Gareth Bale, Luka Modric y Sergio Ramos, sus tres compañeros en el Real Madrid. Entre los entrenadores, Edgardo Bauza se inclinó por Messi, Agüero y Griezmann; Juan Antonio Pizzi (Chile) solamente votó al chileno Alexis Sánchez; y Ricardo Gareca (Perú) a Messi, Suárez y Cristiano.

Maradona, presente

El que sí estuvo presente en la ceremonia fue Diego Maradona, que le entregó al italiano Claudio Ranieri el premio al mejor entrenador. El DT del Leicester que se quedó con el título de la Premier League le sacó ventaja al portugués Fernando Santos y al francés Zinedine Zidane.

El 10 participó de un partido amistoso en la previa junto a Gabriel Batistuta y el propio Infantino y durante la ceremonia tuvo un entretenido cruce de palabras con la bella presentadora Eva Longoria. Todo un show para agasajar a los mejores pese a que el mejor de todos estuvo ausente.

Nacional es Fair Play, el Puskas a Subri

Premio para Colombia

Atlético Nacional se quedó con el premio al Fair Play por su actitud de ceder el título de la Copa Sudamericana al Chapecoense tras el trágico accidente aéreo. Además, Mohd Faiz Subri (Malasia) ganó el premio a mejor gol, Carli Lloyd (EE.UU.) mejor jugadora y Silvia Neid (Alemania) mejor entrenadora.

Griezmann, fuera del once

El 3º mejor jugador del mundo según The Best no estuvo en el once ideal. Lo integraron: Neuer; Dani Alves, Piqué, Ramos y Marcelo; Modric, Kroos e Iniesta; Messi, Suárez y Ronaldo. También hubo premio a las hinchadas del Liverpool y el Dortmund por un cántico en conjunto durante un partido.