Cristina acusó a Macri de estar detrás de las causas

“El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición; el Gobierno está atrás de esto, quieren un Parlamento sumiso. Pero conmigo no lo va a lograr, porque yo estoy dispuesta a representar a los tres millones y medio de bonaerenses que se manifestaron en contra del ajuste”, alertó. En las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de presentar un escrito en el que cuestionó duramente al juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, la ex presidenta insistió ante la militancia: “Conmigo no van a poder”.

Por otra parte, Cristina calificó como “un disparate” la investigación por posible encubrimiento de los iraníes acusados en la causa AMIA. “Realmente es un gran disparate jurídico. La única traición a la Patria que hoy hay en el país es utilizar al Poder Judicial que está aquí en Comodoro Py para perseguir opositores”, señaló.

Cara a cara con el juez

La senadora electa llegó cerca de las 10 a los tribunales de Comodoro Py para ser indagada en la causa por supuesto “encubrimiento agravado” a los ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA. Esta causa se inició a partir de la denuncia en su contra presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán. La ex mandataria leyó un escrito ante el juez y el fiscal Eduardo Taiano. Lo hizo después de escuchar los cargos que pesan en su contra.

También la ex presidenta le dedicó un párrafo a Bonadio, al que no saludó: “Usted fue imputado por ser parte del encubrimiento al atentado a la AMIA y apartado de la investigación de dicha causa por tal motivo”. Y agregó: “Doctor Bonadio, de usted no espero justicia. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el Poder Político y el Poder Judicial., la Justicia que reclamo finalmente se proveerá”.

La cuestionó por twitter

Luis D’Elía se enojó porque CFK no defendió a De Vido

El ex piquetero K Luis D’Elía volvió a usar Twitter para hacer catarsis y esta vez apuntó directamente contra la ex presidenta. “Me dolió que Cristina Kirchner no haya tenido una sola palabra de solidaridad con Julio De Vido”, aseguró. Esas fueron sus palabras, minutos después de que la ex mandataria hablara ante los medios en Comodoro Py, sin referirse a su ex ministro de Planificación, quien fue detenido. D’Elía, por su parte, había difundido el video que armó el ex funcionario para defenderse en la causa de Río Turbio y considerado en otro tuit que el desafuero y la detención era “una canallada”.

Del senado

Ocaña dijo que CFK y Menem podrían no asumir

La diputada nacional electa de Cambiemos Graciela Ocaña advirtió que los ex presidentes Cristina Fernández y Carlos Menem podrían quedar afuera de la Cámara de Senadores por los casos de corrupción que se les imputan, al enfatizar que “las instituciones no son aguantaderos”. La ex funcionaria kirchnerista dijo que coincide con el dirigente radical Ernesto Sanz en que “es muy posible” que Fernández de Kirchner no pueda asumir su banca en la Cámara alta, pero enfatizó que primero “habrá que ver si hay impugnaciones y si la Justicia lo requiere”. En cuanto a Menem, que fue condenado en junio de 2013 a siete años de prisión efectiva por la venta ilegal de armas, expresó que “es el momento de revertir esto y que el Senado esté a la altura”. Luego del desafuero y detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la diputada expresó: “Falta, ahora, recuperar el dinero que nos robaron”.