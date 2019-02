Cristina declaró por las sospechas de corrupción

La ex mandataria llegó poco después de las 8:30 a los Tribunales de Comodoro Py. Previamente, no ocultó su molestia a través de las redes sociales donde recordó que este lunes era el cumpleaños de Néstor Kirchner y que ella no pudo estar, como cada 25 de febrero, en Río Gallegos, donde se encuentran los restos del ex Presidente. A la ex mandataria le leyeron cada una de las imputaciones en su contra, ocho en total, con un número de expediente individual. La secretaría donde se encuentran seis de estos expedientes por presuntas coimas y corrupción es la número 21. Después de casi una hora, la ex presidenta se dirigió a la Secretaría 22. Al ingresar, se encontró con el juez Bonadio, a quien no le dirigió la palabra.