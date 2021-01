Cristina Kirchner podría ir presa según Hebe de Bonafini

"Si la tienen que meter presa en estas condiciones, la van a meter, porque hasta ahora no se les ha impedido nada", indicó Hebe de Bonafini sobre Cristina Kirchner . Sus declaraciones fueron emitidas en el marco del nuevo fallo que ordenó el regreso de Amado Boudou a la cárcel por la causa Ciccone.

"Yo no sé lo que pueda pasar si la llevan presa a Cristina Kirchner. La gente va a salir a la calle", advirtió Hebe de Bonafini quien adelantó que "se fue al tacho" toda la alegría que tenía por la legalización del aborto en la Argentina y por el inicio de la jornada de vacunación de la Sputnik V en el país esta semana.

Hebe de Bonafini redobló la apuesta y lanzó un palito al presidente Alberto Fernández ante la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa: "Que no quede obnubilado con los aplausos del aborto, de la vacuna y de las casas que van a hacer. No señor presidente, tantos aplausos no son buenos porque también hay cosas muy graves y muy malas".

El saludo de fin de año de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este jueves que con la llegada de las primeras vacunas Sputnik V contra el coronavirus "se abre una esperanza, pero tenemos que seguir cuidándonos". Además, apuntó contra el gobierno de Macri y señaló a la crisis económica que dejó como otra pandemia a la que le tuvo que hacer frente la nueva gestión.

Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para expresar su mensaje por la partida del 2020 y la llegada del 2021: