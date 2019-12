¿Cristina se hizo cargo del tenso saludo con Macri?: "No soy hipócrita, ni lo voy a ser nunca"

Embed

“Se buscó que desapareciéramos como seres humanos a través de la humillación y la persecución. Sin embargo, hoy estamos aquí. Quiero decirles que estamos aquí porque no fue magia. Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades. No sólo la voluntad de un dirigente o una dirigente, sino la de todos los que creen que pueden vivir en un país mejor y esa voluntad fue ayudada por la memoria que no es más ni menos que el saber de donde venimos”, arrancó emocionada la actual vicepresidenta.

En ese momento, y dadas las repercusiones que se generaron por la actitud que tuvo al saludar a Mauricio Macri mientras hacían el cambio de gobierno. “Yo no soy hipócrita, ni lo voy a ser nunca. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero hago lo que pienso y siento. Nunca una cosa diferente”, expresó.

Por último, y ante una plaza completamente llena de la militancia del Frente de Todos, se dirigió al nuevo presidente. “Quiero decirle que usted señor presidente ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios. Ha decidido que esta plaza, a la que habían enrejado como un símbolo de división entre el pueblo y el gobierno, usted ordenó que se retiraran esas rejas. Es muy buen augurio el mensaje que le envió a su pueblo, presidente confíe siempre en su pueblo, son los más leales, sólo piden que los defienden y los represente. No se preocupe presidente por las tapas de un diario, preocúpece por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted”.

“Usted presidente tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, pero sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar la realidad fea que están viviendo los argentinos. Tenga fe en el pueblo, la historia la terminan escribiendo, tarde o temprano, los pueblos. Este es un pueblo maravilloso, que no abandona a los que se la juegan por él. Convóquelo cuando los necesiten, ellos van a estar acá por causas justas”, finalizó Cristina.

