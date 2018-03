Cristóbal López: Justicia intervino Oil Combustibles

López estuvo detenido tres meses y fue liberado el viernes, cuando recibió el beneficio de la excarcelación. El juez Cosentino expuso lo informado por la sindicatura y los coadministradores, que advirtieron “irregularidades en torno a contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia que no se compadecen con la situación de la empresa”. Incluso, la sindicatura expresó en un informe que “la actuación de algunas de las personas incorporadas podría resultar redundante dado que ya había empleados que cumplían las mismas funciones o, peor aún, que podría estar prestando servicios para la contratante de la concursada”. Y remarcó que dijeron que en principio no se advertía que los servicios profesionales se hubieran prestado en beneficio de Oil, sino de sus directores, y no imputados debidamente a sus cuentas particulares”.

“Oil pidió su convocatoria hace 2 años y, no obstante, estuvo lejos de aportar una política de austeridad en términos expresados por la sindicatura”.Javier Cosentino. El juez a cargo del concurso

Juez Farah defendió su polémica decisión

“El fallo está bien dictado”, reafirmó el juez de Cámara Eduardo Farah, de la Sala II Criminal y Correccional Federal, quien el viernes desempató y con su fallo la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Souza. De este modo, el juez defendió su actitud, que fue cuestionada por buena parte del arco político, principalmente por Mauricio Macri, quien sostuvo que el fallo le había provocado “indignación”. Esto motivó la respuesta del juez en una entrevista concedida al programa de TV Animales Sueltos. “Tiene derecho a dar su opinión pero tendría que medirse un poco porque es el Presidente de la Nación”, dijo Farah, quien mostró su fastidio porque, según él, nadie reflejó la realidad de lo que dice su fallo y que le cambiaron sus palabras (además de negar enfáticamente el haber recibido algún tipo de coima para dictar la resolución de liberar a Cristóbal López).