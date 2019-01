Cuadernos K: Clarens entregó nuevos nombres

El financista se encuentra procesado como miembro de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta e integrada por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Antes, Clarens había revelado el pago de plata negra para el Plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo y de fondos para las actividades de la agrupación K “Justicia Legítima”,aunque no para sus miembros.