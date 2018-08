#CuadernosDeLaCorrupcion:

-un ex jefe de Gabinete (Abal Medina) admite que recibió $$$ de empresarios;

-un ex titular de la UIA (Lascurain) que se boxea al salir del Juzgado; y

-un ex juez federal (Oyarbide) que quiere ser arrepentido y teme que lo maten:

Un día más en Argentina