Cuál es el tratamiento que Jésica Cirio se hace para tener la cara "brillosa"

Este tratamiento es inyectable y actúa biológicamente de forma gradual. Se realiza en varias sesiones, y a medida que pasa el tiempo, la piel se vuelve más hidratada, luminosa y recupera su estructura y densidad. Además, se produce un efecto de firmeza.

Tanto la modelo como el médico mencionaron otro beneficio: los efectos inmediatos. De hecho, la experta en fitness compartió que esta sesión forma parte de su preparación para asistir a un evento de Tuli Acosta, y gracias a este tratamiento, su piel estará en perfectas condiciones para brillar frente a las cámaras.

“Estamos acá con George, que me está preparando para mi mesoterapia francesa, que necesita mi cara para… ¿Qué es lo que te hace la mesoterapia francesa? Que soy muy fan, pero muchas veces me preguntan qué corno es”, arrancó Jesica Cirio.

“La mesoterapia francesa es una técnica para mejorar la luminosidad y la calidad de la piel, le da más turgencia, la pone más linda, le da más luminosidad”, respondió el médico.

“Juventud, qué es lo que me preguntan siempre, ‘¿cómo tenés la piel tan increíble?’, me aplico esto. Vengo una vez por mes, 45 días, y me la aplico porque me parece algo espectacular”, aseguró Jesica Cirio.

“Es una re buena alternativa, no es agresiva, podés hacerlo y tener una fiesta a la noche y no se nota”, agregó el médico. “No te queda marcas, no te queda nada. Es más hoy tengo un evento y voy a ir”, cerró la modelo.