La primera foto de Jésica Cirio y su famoso novio a horas de su separación

Juan Etchegoyen, en Nosotros a la Mañana, por Canal 13, contó más: "A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él. Es la pareja de Jésica Cirio y Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”, dijo sobre lo que pasa entre la rubia y el youtuber.

Recien separada y con nueva pareja_ Jesica Cirio estaria saliendo con Momo.mp4 El novio de Jésica Cirio arrasa en las redes sociales.

Momo y la conductora de "La Peña de Morfi" trabajan juntos en el programa “Vamos viendo”, que se emite en el canal de YouTube Piso 18 TV. Y han viajado por el mundo varias veces juntitos. “Insaurralde no quería quedar mal, por eso se animó a separarse antes que lo que él pensaba”, dijeron.

El panelista De Canal 13 aportó: “Ella anunció la separación (de Martín Insaurralde) hace pocos días en los medios, y… ¿no subió una foto en dónde está él jugando con su hija? Hay muchas cosas raras en esta historia que se irán develando con los días. Pero acá hay amor nuevo", cerró.