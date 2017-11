"Argentina tiene grandes jugadores en el puesto y por eso para elegirlo pesará la actualidad y la química con sus compañeros", sostuvo Sampaoli en la conferencia de prensa que brindó en la previa del amistoso de mañana a las 10 en el estadio Luzhniki de Moscú.

En ese plano hoy hay cuatro jugadores que pelean por los tres lugares que el técnico puso en juego.

Sergio Agüero, figura de Manchester City, es el que más seduce al entrenador santafesino; Gonzalo Higuaín, estrella de Juventus, volvió a estar en consideración más allá de que hace mucho tiempo que nos convocado; Dario Benedetto, goleador de Boca Juniors, sigue en carrera; y Mauro Icardi, estrella de Inter, parece ser el que más terreno perdió a partir de la lesión que lo marginó para jugar contra Rusia y Nigeria.

Y en la elección del 9 influirá de manera determinante la "química" con Lionel Messi, el as de espada de Sampaoli para ganar la Copa del Mundo.

Ahí es donde más terreno gana el "Kun" Agüero, hoy en gran forma en el City; y lo sigue muy de cerca Higuaín, muy cuestionado por los hinchas argentinos, pero de presente auspicioso en la "Juve".

Embed [SELECCIÓN MAYOR] Jorge Sampaoli ️: "Empezamos a vivir el Mundial. Después de haber sufrido la clasificación, ahora debemos aprovechar el bienestar del momento". — Selección Argentina (@Argentina) 10 de noviembre de 2017

Embed [SELECCIÓN MAYOR] Jorge Sampaoli ️: "Creo que el grupo está bien, está ilusionado. Van a tener que saber que decisiones tomar en los momentos que correspondan". — Selección Argentina (@Argentina) 10 de noviembre de 2017

Si bien Sampaoli hoy no confirmó el equipo para jugar mañana ante Rusia, es un hecho que Agüero será titular. Punto para el "Kun".

"En el corto plazo, establecimos que la presencia de Gonzalo (Higuaín) no era lo ideal ni para él ni para la Selección. Ahora, tenemos que volver a mirarlo de cara al futuro", avisó Sampaoli.

"Va a ser seguido, como ocurrirá con todos los otros 9. Ojalá que podamos tener la posibilidad de una posible convocatoria", completó. Punto para Higuaín.

Además, Benedetto estará en el banco ante Rusia y es posible que sea titular el martes contra Nigeria en Krasnodar.

En tanto que de Icardi, Sampaoli dijo: "Inter tomó la decisión de recuperar a Icardi y no le dio demasiadas explicaciones para no dejarlo venir pese a que no estaba en condiciones de jugar".

En el pasado Icardi viajó lesionado en otra doble fecha FIFA de amistosos para estar dentro del grupo.

"Lo problemático de la situación de Icardi es que no podemos verlo en estos dos partidos. Como nos pasa también con jugadores como (Marcos) Acuña o (Lucas) Biglia. Para aclarar el tema de Icardi, yo recibí un llamado de Mauro en el que me manifestó que había sufrido una lesión, que es un poco crónica", completó.

La realidad es que Sampaoli dejó en claro que pretende de acá a marzo a tres jugadores por puesto. "Para marzo quiero tener ya definida la lista", apuntó.

"Después de marzo, solamente el rendimiento individual podrá generar alguna polémica interna para cerrar la lista, porque ya no habrá más competencias con la Selección", sentenció.

Para esa fecha solo quedarán tres del póker actual de centrodelanteros. Y todo parece indicar que los tres elegidos serán Agüero, Higuaín y Benedeto. Icardi deberá revertir un presente que no lo favorece.