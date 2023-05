Cuál es la gran figura de Talleres que puede pasar a Boca: "Si pagan el pase se hace"

Todavía no se abrió el mercado de pases, sin embargo, varios de los clubes del fútbol argentino ya están en búsqueda de sus primeras incorporaciones, en especial, los que juegan Copa Libertadores, ya que necesitan reforzarse para cuando inicien las fases de eliminación de la competencia continental. Boca tiene eso muy en claro, a tal punto que quiere quedarse con una de las figuras de uno de los mejores equipos del campeonato, Talleres .

Boca Talleres 1.jpg

Fassi explicó que para clubes como Talleres, es necesario vender jugadores constantemente, para poder así equilibrar las arcas.

"La adaptación del precio del mercado internacional al argentino se da única y exclusivamente a través de la posibilidad de jugadores jóvenes que puedan suplir ese dinero que no da explícitamente. Por supuesto que se puede hacer. Talleres es una institución vendedora, es la única forma de crecer", explicó Fassi.

"Con Boca en su momento nos fue muy bien incluyendo a jugadores en la negociación. En esos clubes es difícil que jugadores jóvenes e importantes sean titulares, en Talleres no", agregó el presidente de Talleres.

Boca Talleres 2.jpg

Andrés Cubas, Sebastián Palacios y Juan Cruz Komar, fueron algunos de los jugadores de Boca que jugaron en Talleres a préstamo, mientras que del club cordobés llegaron otros como Cristian Pavón, Bebelo Reynoso y Lucas Olaza.

"No hay nada oficial, no he hablado con nadie de Boca por Valoyes. Hay un equipo de Brasil, de Italia, otro de México, interesados en él. Vamos a venderlo a la mejor posibilidad", cerró el presidente de la T.