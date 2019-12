Cuáles son las mejores empanadas de Neuquén

La empanada es el 7 de espada en el truco. Puede con casi todo. En Neuquén existen varios sitios donde venden buenas empanadas. Hay 3 que a mi me gustan mucho y comparto el dato. (Entiendo como buena empanada aquella que es trabajada con una receta y con ingredientes creíbles. No califican congeladas de máquinas robotizadas. No sería coherente con quienes repulgan, cortan, llenan, esperan, condimentan y amasan ricas empanadas de verdad).

empanada-frita-jamon-queso-mallorca.jpg

Mallorca. Lainez y Sarmiento / Martes a Domingo / 443 6618

Es muy difícil decidir cuál es la mejor de todas las que hacen, cada empanada tiene una persona asignada. Las de carne de horno, las de carne fritas, las de jamón y queso de horno, las de jamón y queso fritas. Solo cuando entré a la cocina pude entender que Mallorca es la NASA. Una columna vertebral de cocineras sosteniendo las recetas y el ritmo y un montón de gente en todos los frentes. Mallorca merece una nota aparte, pero en esta no podemos no traerla, sus empanadas son de lo mejor. Una masa especial para las fritas, otra para las horneadas.Otra para las santiagueñas.

De la casa me resultan geniales las de carne y las de jamón y queso. Y recomiendo ambas, Sobre todo, quizás un pelín más arriba, las fritas de Jamón y queso. Buena masa, lindo repulgue, rico relleno y generoso.

Ester, cocinera desde hace más de 30 años me cuenta que el secreto está en la masa, y en no bajar nunca la calidad de los productos. Debatimos si fritas o al horno. Cada cual elige. A mi entender la empanada frita es imbatible.

empandas-mallorca.jpg

Empanadas Salteñas / Candelaria y Avenida Del Trabajador

Un cartel en una esquina anuncia empanadas salteñas. Detengo la marcha del auto y camino unos pocos metros. Ya estuve en este sitio comprando empanadas y vuelvo a comer esas fabulosas salteñas. Toco la puerta y aparece Álvaro, neuquino, hijo de madre salteña. Con su pareja Natalia hacen unas empanadas fabulosas. Ella se encarga de armar el relleno de carne, huevo, verdeo, papa y condimentos (comino, pimentón) y él de elaborar la masa y freírlas. Las empanadas están repletas de jugo. Son prolijas, suaves y deliciosas. Elaboran solo carne, eventualmente pollo. Abrir las patas y comerlas en la vereda mientras la gente va y viene desde el barrio es vivir un folklore diferente en al cotidiana. De un tiempo a esta parte se fue formando una ruta de las empanadas con puestos por esa zona. Quizás desarticulada un poco por la aparición del metrobús. De las empanadas que podés comprar en la calle estas son las que más me gustan.

empanadas-1.jpg

El Arte Del Buen Comer / Moritan 10 / Lunes a Lunes / 299 5953801

En un pequeño reducto yendo al oeste de la ciudad donde Verónica y un par de cocineros de batalla elaboran, entre otras varias cosas, una línea de empanadas que va más allá de los clásicos, se encuentran combinaciones muy interesantes. En esta pequeña rotiseria, hay muy buena mano con las empanadas. Entre las de molleja, pollo a la mostaza y entraña que son geniales, hay una que sobresale por su sabor y combinación. Morcilla, nuez y cuartirolo. Gol. Es una mezcla de producto rico y sabroso. Abren mediodias y noches.Podes encargar por teléfono y buscarlas.