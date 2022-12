Cuáles son los canjes que Lizardo Ponce no acepta

Lizardo-Ponce-1.jpg Lizardo Ponce.

“Siempre me maneje de forma fiel a la hora de elegir: trabajo con marcas y productos que consumo. Me resultaría raro promocionar algo que no me identifique. Me han llegado propuestas de otro tipo de cosas, pero, por más que sea mucha plata, no puedo salir a promocionar algo que no usaría. No sería positivo para la marca ni para mí porque la gente te conoce y se da cuenta que estás haciendo algo que no es orgánico”, dijo Lizardo.