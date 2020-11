Se alojaba en un lujoso hotel de Bahía Manzano, con un marco imponente y las aguas de Nahuel Huapi fluyendo armoniosamente del otro lado del ventanal, y entrenaba en las canchas del selecto Cumelén, un country en el que suele refugiarse y descansar el ex presidente Mauricio Macri.

La prensa nacional y mundial cubría cada paso que daba el Diez en la hermosa ciudad cordillerana. Qué hacía, qué decía, qué comía. Pero el dato que se les escapó a todos los reporteros y cronistas aquellos días lo contaría el propio Randazzo en este nefasto 2020.

image.png

"Nunca se te ocurra decirle al Diego 'che, cuidate' o algo de eso porque sos hombre muerto. Así nomás, a mí me lo hizo una vez. Yo me había ido a vivir a Villa La Angostura y vino a hacer su última pretemporada. Me cayó con Guillermo (Coppola), hizo un desastre. Vamos a la montaña y nos volvíamos solos en la camioneta al Apart Hotel donde estaba y Diego me decía 'Carly, qué bien te veo a vos'. 'Y sí, viste Diego, en algún momento hay que parar'. Uh, en el medio de la ruta dejó de hablarme el chabón porque le dije que era tiempo de que empiece a parar un poco. A Diego decirle cuidate era clavarle un puñal", explicó sobre el temperamento de Diegote.

Pero la parte insólita de su enojo y la reacción increíble de un ídolo divertido y caprichoso vendría después: "Llegamos al hotel, el comedor lleno, la mesa servida, se sentó en la cabecera, agarró un plato y lo tiró tipo frisbee. Tiró todo lo que había, todos se dieron vuelta, como diciendo ¿qué pasó? Y cuando la gente miraba, me agarró y dijo: 'Discúlpenlo, lo que pasa es que él estuvo en recuperación y tuvo una recaída'. Cualquiera tiró el chabón, jaja", dijo acerca de la ocurrencia de Maradona.

image.png

Diego la rompió en la Villa los días que estuvo. Y también rompió los platos...

La historia de la camiseta

Once años más tarde, en 2008, Diego volvería a la provincia, esta vez a Neuquén Capital con el famoso Showbol. Una verdadera revolución y varias anécdotas.

Mundialito de Showbol 2008 - Argentina 7 x 8 Brasil

”Con un aeropuerto colmado de gente que buscaba acercarse para darle una muestra de afecto, Diego Armando Maradona llegó este miércoles por la noche a la ciudad de Neuquén para participar del Showbol que protagonizarán los seleccionados de Argentina y Brasil”, arrancó señalando en aquel entonces la crónica de LMN Neuquén. La conferencia fue en el Casino Magic y el astro agradeció semejante recibimiento.

Entre tantas atrapantes historias, hay una risueña que demuestra la pasión xeneize de Pelusa y también que cuando se le pone algo, es difícil que cambie de opinión. Cuando se fija un objetivo, lo consigue a cualquier costo…

“En ese momento todo Neuquén estaba pendiente de Diego. Yo estaba vinculado al evento desde la Subsecretaría de Deportes y tenía acceso directo a donde estaban los jugadores y mi relación era con Mancuso, que era el organizador de todo. En la calle la gente me paraba y me daba camisetas para que Diego las firmara. Yo agarraba las camisetas, que eran muchas, y habré hecho firmar unas 600 y del lado de adentro donde va la etiqueta le ponía el nombre y el número de teléfono del dueño de la camiseta, que luego debía pasarla a retirar a Deportes. Y mientras tanto se las entregaba a Mancu, que a la vez se la alcanzaba a Diego para que las firme a todas”, rememoró la imperdible anécdota el actual Ministro de Deportes de la Provincia, Luis Sánchez.

image.png

“Un día un chico me da una musculosa toda amarilla con la foto de Diego con la famosa boina del Che Guevara y el habano en azul, es decir, bien bostera la camiseta, y yo soy de River. Cuando Mancuso me devuelve todas las casacas, me da una de Diego firmada de la Selección y me dice ‘esta es para el pibe de la camiseta de la musculosa amarilla’. Le agradezco pero al mismo tiempo le pregunto ‘¿y la camiseta amarilla’. ‘Lo que pasa que le encantó a Diego y se la quedó’, me responde Mancuso. ‘No, voy a tener un problema, no lo conozco al chico’, le expliqué. ‘Decile que Diego se la quiso dejar para él, es Maradona, ¿cómo le decimos que no?", le puso punto final al diálogo el ex volante central del xeneize y Vélez que supo ser ayudante de Maradona en la selección.

image.png

La increíble situación, la perlita, no terminó allí. “No había forma de hacerlo entender al pibe que no me la había quedado yo. Le recalcaba que soy de River pero estaba empecinado con la idea de que nunca había llegado a destino. ‘Soy gallina de alma y tengo dos de Diego firmada’, le mostraba, pero nada. Incluso de la bronca ni se quiso llevar la remera de la Selección. Nunca creyó que su camiseta la tenía Maradona”, lamenta aún hoy Sánchez. Insólito. Cosas del más grande.