Cuando Falero, el Maradona burrero que se retira, pensó que "me moría"

"Fueron tres fracturas de vértebras cervicales. El doctor Eduardo Zancolli me dijo 'mire, Pablo, estamos ante una grave situación y hay que operar rápido'. Así fueron esos días", agregó quien ganó más de 9.000 carreras, ganó 16 estadísticas de Palermo y San Isidro; y también 11 Olimpia de Plata, el premio que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos.

La operación duró 9 horas. "Y en esas 9 horas, Dios estuvo conmigo. Cerré los ojos y dejé que el doctor trabajara. A los 9 meses volví a correr", dice ahora con una sonrisa.

El regreso a las pistas con público en las tribunas fue el 7 de noviembre: "Volví a correr en San Isidro y gané con la yegua Delivery. Había una bandera en la Tribuna Especial que decía 'Estamos con vos, Pablo'. Era un grupo de uruguayos que se vinieron para darme su apoyo".

"Entonces sentí que era el mejor día de toda mi vida. Cuando salí de casa para ir hasta el hipódromo le dije eso a mi mujer, Patricia. Ella me abrazó, me dio un beso y yo salí hacia San Isidro", dice el jinete que el sábado se retirará en ese mismo hipódromo.

"Yo sentí que ahí estaba Dios. Siempre estuvo Dios. Muchas veces en la pista de ensayos, a las 5 de la mañana, en medio de una gran soledad y con un caballo a 60 kilómetros, yo he sentido la presencia de Dios", subraya su fe el jinete oriental.

"Por eso creo que ese 7 de noviembre fue el mejor día de mi vida. Los otros fueron triunfos, grandes victorias, pero aquel trance me marcó a lo largo de la vida", insiste Falero en la entrevista que concedió a Telám.

Carlos Delfino on Twitter Pablo Falero, que cumple 53 años, recibió un agasajo de la UTTA y la Unión de Jockeys. Incluye videos con lo que sienten sus compañeros por él y un testimonio propio que conserva vigencia. https://t.co/DIoRLjEVtb — Carlos Delfino (@CarlosGDelfino) December 12, 2019

“Es algo tan delicado y tan grave que no se lo puedo ni explicar. Si el doctor se equivocaba -porque cualquiera puede equivocarse- o algo no salía bien, me podía haber quedado paralítico o algo así. Ese día volví a vivir”, afirma.

El retiro y el mensaje

"No me arrepiento de la decisión de dejar de correr. Lo hago ahora porque los reflejos están óptimos, en su mejor momento. Es verdad que me siento estupendo, que estoy corriendo bien y que muchos colegas me han pedido que siga corriendo. Se los agradezco pero yo dije que me iba en el 2019 y acá estoy, cumpliendo la palabra", asegura Fafá.

Por último, un mensaje. ¿Cómo me gustarían que me recuerden?: "Por lo que fui abajo del caballo. He sido muy trabajador y hombre de una sola palabra". Pablo Gustavo Falero, el para muchos mejor jinete de la historia se retira. Pero su leyenda continuará...

