Cuando Maradona habló de su muerte: qué pidió para su lápida

Con un recurso de edición, un Diego entrevistador le hizo una larga nota a Diego, y una de las preguntas que le realizó hoy toma otra valor. "Si tuvieras que decirle unas palabras a Maradona en el cementerio, ¿qué le dirías? ", se consultó imaginando su propia muerte.

"¿Y vos me preguntás eso a mí? Lo sacaste vos al tema, yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos", tiró primero. Y después contó lo que se diría: "Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegrías, más libertades. Toqué el cielo con las manos. Pondría una lápida: Gracias a la pelota".

También se animó a fantasear con la forma en que tomaría su ex esposa, Claudia Villafañe, su muerte. "¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida?", consultó de nuevo el Maradona entrevistador sobre la mujer que en ese momento todavía estaba a su lado pero ya no como pareja, tras treinta años juntos. Y el Diego que respondía sin dudar: "Aunque estés muerto te sigo amando".

Así cerraba esa entrevista con un tema que había rondado la vida de Maradona en los últimos años, luego de un par de episodios en los que su salud se vio seriamente afectada, pasó por internaciones, estuvo en coma y logró superar su adicción a las drogas.

