Â¿CuÃ¡nto aumentarÃ¡ Netflix por la inclusiÃ³n del IVA?

La empresa más emblemática que se verá afectada es Netflix. No por casualidad, en los estudios contables y los bancos ya se habla informalmente del "impuesto Netflix" para referirse al capítulo sobre IVA a los servicios digitales que se votó a fin del año pasado con la reforma tributaria.

La firma estadounidense de entretenimiento vía streaming fue la primera en reaccionar frente a la disparada del dólar en el mercado local. Por eso, volvió a dolarizar el precio de sus abonos. En el caso del abono básico, en lugar de los $169 del mes pasado ahora figuran u$s8,04 que se pagarán con el resumen que vence en los primeros días de junio. Tomando siempre el mismo ejemplo, los $169 de abril representarían un dólar a $21. Ahora, con la divisa en torno a $25, el precio treparía a $201.

Si a este valor se le adiciona el 21% de IVA, el precio final a pagar en pesos ascenderá a $243,21. Esto representa un aumento de 43,9% con relación al precio que tenía en abril.

La AFIP publicó ayer en el Boletín Oficial una resolución que incluye un listado de todas las empresas cuyos servicios quedarán gravados. Además de Netflix figuran: Spotify, ITunes (la tienda de música on line de Apple), Playstation (la venta de juegos en línea para la popular consola), Instagram, Twitter, Tinder (el sitio de citas para conseguir pareja), versiones digitales de diarios como Financial Times y New York Times, varias firmas que venden sus antivirus (AVG, Panda, Avast y Norton), todos los servicios online provistos por Telefónica Global, las compras a través de Amazon, los servicios financieros de Bloomberg, los cursos de idioma de Openenglish, los avisos pagos en la red social Facebook, los servicios de telefonía de Skype, entre muchos otros.

En un apartado del anexo a la resolución de la AFIP aparecen también los servicios de alquiler temporario y hotelería (Airbnb, Booking, Hoteles.com), las tiendas de artículos electrónicos (B&H, Best Buy), Aliexpress, OLX, Shopify y Nintendo, entre otros.

La resolución de la AFIP entrará en vigencia a los 30 días hábiles contados desde su publicación en el Boletín Oficial, ocurrida ayer. El organismo aclaró que los agentes de percepción y retención del IVA sobre estos servicios serán las entidades que actúen como intermediario (las tarjetas de crédito, salvo excepciones). Estas deberán aplicar el recargo de 21% sobre el precio neto facturado. Ese importe tendrá que aparecer discriminado en el resumen. Luego deberán ingresarlo a la AFIP.

Si el cliente abona el servicio con tarjeta de crédito, la percepción del impuesto debe hacerse en la fecha del cobro del resumen o de la liquidación del plástico del cual se trate, más allá de que se pague la deuda de forma parcial.

