Cuartos de final: un final picante en el oeste

Con un golazo de Braian Izarrualde, el Dino se puso en ventaja a los 17 minutos, cuando los neuquinos ya jugaban con un hombre menos por la expulsión de Nahuel Massimino ocho minutos antes. El local se dedicó a mantener la diferencia y el técnico Hugo Silva priorizó el equilibrio. Pero en el desenlace pasó de todo.

A los 40 minutos, Nicolás Fleming bajó en el área a Sebastián Corti y el arquero Alan Aldalla, quien venía de atajar dos penales en la definición contra La Amistad- evitó el empate de J. J. Moreno al tapar el remate desde los doce pasos del talentoso Brian Garino.

El 1 del Dino volvió a aparecer en un momento clave, sosteniendo una diferencia mínima que, por el desarrollo del juego, era un gran premio.

El árbitro Leonardo Villamil adicionó 5 minutos y luego, uno más. Y fue en los últimos segundos cuando Flamenco le dio el empate a la visita, y algo de justicia al partido.

Todo Maronese le reclamó a la terna arbitral y el malestar fue tal que incluso hubo algunas asperezas entre un par de jugadores del Dino. Las quejas siguieron hasta los pasillos del sector de los vestuarios, donde Silva continuó con los cuestionamientos al árbitro principal. Los neuquinos se sintieron perjudicados por el tiempo agregado por el colegiado.

El próximo domingo se definirá la llave en Puerto Madryn y un dato a favor del único representante provincial en carrera es que está invicto como visitante.

Maro demostró ser un equipo que no le pesa jugar afuera. De hecho, en la fase regular consiguió un 86 por ciento de los puntos lejos de casa.

Ayer el delantero Alfredo Troncoso no integró la planilla del partido por lesión y no se descarta que aparezca en la revancha. El Dino no pierde la esperanza.

“Sabemos que son duros de visitante”

El neuquino Dante Zúñiga, volante de J.J. Moreno, indicó que los chubutenses quizás merecieron algo más que el empate. “No sé si es justo el empate, hubo pasajes que dominamos bastante y pudimos haber sacado una ventaja. Pero es un equipo duro, que se entiende, tiene una línea defensiva muy dura y sabíamos que se hacen fuerte ahí. Nosotros no supimos encontrar los pasajes para llegar al gol”, analizó.

Zúñiga adelantó que son conscientes del invicto de visitante de Maro: “Sabemos mucho de ellos, sabemos que son un equipo duro de visitante, pero nosotros en nuestra cancha hemos definido y tenemos con qué hacernos fuertes allá”, comentó.

El volante se alegró de volver a su provincia. “Siempre es lindo volver a jugar en Neuquén, esta cancha la conocía, conozco a la gente de acá”, señaló el ex Independiente.

Izarrualde: “Por el árbitro no ganamos el partido”

Maronese se había replegado demasiado. Cada vez que recuperaba el balón, el arco de Alejandro Giardino le quedaba muy lejos. Las llegadas que había tenido pasaban más por corajeadas individuales que por el juego en conjunto.

Pero en el complemento el Dino buscó más y así llegó la falta en el sector izquierdo, cerca del área. Braian Izarrualde, el jugador más activo en ofensiva hasta el momento, se paró frente al balón, miró el ángulo superior del segundo palo y todo Maro festejó, en un momento clave, porque hacía pocos minutos los neuquinos se habían quedado con un jugador menos por la expulsión de Nahuel Massimino.

Pero sobre el final se empañó la alegría y esa ventaja mínima que el Dino había alcanzado, sin merecerlo por el desarrollo del juego.

La bronca era contra el árbitro Leonardo Villamil, quien adicionó seis minutos y le dio vida a J.J. Moreno.

“Sí, hay bronca, más que nada por el árbitro, pero así es el fútbol. Ahora a pensar en ir a Madryn y sacar un buen resultado”, expresó Izarrualde, la figura de los neuquinos.

“Ellos manejaron la pelota, pero nosotros con nuestras herramientas hicimos lo nuestro. Por el árbitro no ganamos el partido”, se quejó el futbolista de Maronese, quien también habló de su tanto: “Sabía que iba a ir al arco y que iba a ser gol”. Como contra La Amistad, el Dino se tiene confianza para definirlo afuera. “Nosotros vamos a ir con todo allá y vamos a sacar un buen resultado”, prometió.

5 Los partidos invictos de Maronese jugando como visitante en este torneo.