¿Cuernos para otro?

No cierra: Cubero le dedicó un mensaje a Mica por su año de amor y el ex de ella sembró dudas.

Un par de días después, la escena de amor en las redes se repitió pero en Argentina. Y al que no le cierran las cuentas es a Pitu Blázquez, ex de Mica Viciconte. El atleta escribió un polémico tuit y dio a entender que, luego de la separación, tuvo un encuentro hot con la actual pareja de Poroto Cubero.

El lunes, el futbolista de Vélez le dedicó unas palabras a su novia para conmemorar una fecha especial. “Hace un año te vi por primera vez... Qué lindo fue encontrarte @micaviciconte... Me hacés tan bien...”, compartió el futbolista en Instagram. Pero Pitu, sin ponerse nervioso, instaló la duda en Twitter: “¿Un año? No me estarían cerrando las cuentas, qué garrón! Jajajaja!”. Y agregó: “No en todos los casos pero en su gran mayoría la fama y el poder tergiversan los valores de las personas. Yo creo que la felicidad pasa por mantener los valores a lo largo de la vida como la honestidad, igualdad, respeto, amor, solidaridad. Cuando dejen de juzgar a la gente seguramente aprenderán más de todos”.