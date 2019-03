"Cuidamos como nadie a los caballos"

El presidente de la tradicional entidad, Tomás Martínez, expuso su versión en LM Neuquén y aclaró con firmeza: “Los primeros defensores de los animales somos nosotros. Las asociaciones deberían denunciar con fundamentos, comprobar y no tocar de oído, acá tienen las puertas abiertas. Voy a tratar de tener una audiencia con ellos, nuestro predio posee 33 hectáreas y todos los días viene gente a dejar perros abandonados y no los noto preocupados por eso... Esta es una actividad muy reconocida en todo el mundo, con enorme tradición y todo en regla. Tenemos personería jurídica, un domicilio legal bien constituido. Somos nosotros los que convivimos con los caballos, los criamos y les damos el mejor cuidado y amor. Si llegáramos a ver que a un animal se lo maltrata, acompañaríamos la denuncia. No nos pueden comparar con las carreras de galgos”.