Culpa y frustración: las sensaciones de Messi y Sampaoli tras el debut

Tras el encuentro, el DT explicó que: "Nos vamos frustrados porque no pudimos quebrarlos. Salimos decididos desde el arranque aunque esto recién empieza y aprenderemos de cara al futuro. Tendremos fortaleza para el próximo partido y deberemos ganarlo".

"Creo que nos faltó traslado rápido en el primer tiempo, algo que hicimos en el segundo y ahí logramos entrarles mejor. Ellos salieron a plantarse en su propio campo", analizó.

Sampaoli respaldó a Lionel Messi, que tuvo un partido regular y falló un penal clave cuando estaba el empate afirmado, y relativizó la falla en la definición al decir que fue una "circunstancia".

"La preocupación pasa por no lograr los tres puntos, algo que vinimos a buscar. Las circunstancias que marcaron que Leo (Messi) no concrete sus situaciones son solamente para las estadísticas", apuntó.

Asimismo, el ex seleccionador de Chile sostuvo que se ilusiona con Messi y resaltó que, en caso de "fortalecerse", podrán ganarle a "cualquiera" de cara al futuro en la competencia.

"Evaluar el rendimiento de Messi es muy difícil porque los rivales se metieron todo el tiempo atrás, rodeándolo continuamente y él tuvo interés en que Argentina gane. Me deja tranquilo su compromiso", aseguró.

Sampaoli dijo que Salvio jugó porque necesitaba un lateral derecho con profundidad, mientras que Caballero lo hizo porque no sólo por cómo juega con los pies "sino también por una relación entre él y sus compañeros dentro de la cancha", respondió.

"Creo que era muy difícil. Nos faltó orden en el primer tiempo porque la llave estaba por la izquierda y nos movimos muy lentos. Nos faltaron apariciones verticales y volantes lanzados como en la jugada del penal para ganarlo", explicó en las últimas consultas de la rueda de prensa.

Por su parte, Lionel Messi asumió la responsabilidad por el penal errado y compartió el análisis con el DT. "Se encerraron atrás, no le pudimos entrar, no le encontramos la vuelta, no es fácil cuando se encierra", dijo.

"El panel cambio el partido, me siento responsable porque sacar una diferencia hubiera cambiado el partido, hubiera hecho que se abran", agregó y resaltó que el gol le hubiera dado tranquilidad al equipo.

"Ahora hay que mirar hacía adelante y pensar en lo que viene, no debemos volvernos locos, sabíamos que no iba a ser fácil, la bronca más que nada es porque merecimos más, tenemos que seguir mejorando muchas cosas", concluyó.

Argentina jugará su próximo partido el jueves contra Croacia, desde las 15 (hora argentina), en Nizhny Novgorod.

