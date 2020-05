Curado y con barbijo, Dybala volvió a entrenarse en la Juve

El futbolista se bajó de su camioneta, saludó a la distancia a las pocas personas que lo recibieron y puso primera con un trote liviano para empezar a recuperar ritmo: hace 46 días tanto el joven como su novia, Oriana Sabatini, habían anunciado que tenían coronavirus.

Asimismo, celebró por las redes sociales estar curado para poder desarollar vida normal. "Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19", publicó la Joya en su cuenta de Instagram.

Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 ♥️. My face says it all, i’m finaly cured from Covid-19 ♥️La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!