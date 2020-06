Cutral Co: encontró a su ex en la calle, la golpeó y amenazó

En ese momento, su ex pareja arribó al lugar en una camioneta y desde la misma comenzó a insultar al hombre; por lo que la mujer comenzó a caminar alejándose del lugar. No contento, su ex la persiguió, se bajó del auto y comenzó a agredirla verbalmente. Luego, la tomó de los brazos y comenzó a golpearla en el cuerpo al mismo tiempo que la amenazaba.

Una vez que se fue, la mujer pensó que todo había terminado, para luego encontrárselo en la vereda de su casa, por lo que debió intervenir la Policía.

En todo momento, el hombre incumplió una prohibición de acercamiento y de ejercer actos de intimidación, perturbación, amenazas, violencia física y/o verbal por 90 días. La misma había sido dictada por el Juzgado de Familia el 6 de febrero.

Por todo, Rodeiro lo acusó de lesiones leves agravadas, amenazas y desobediencia a una orden judicial; y solicitó que se dicte la misma prohibición por cuatro meses. Finalmente, una jueza avaló los cargos y la medida cautelar.

