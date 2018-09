Embed

El cómico fue invitado al envío junto a sus compañeros de Midachi, Miguel del Sel, ex embajador en Panamá y candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO en 2015; y el Chino Volpato. Pese a las diferencias ideológicas, Andy le consultó a Brieva su opinión sobre el gobierno de Macri, y pese a que le costó dar a conocer su pensamiento, luego se despechó con todo.

"Si vos me invitás solo, yo digo todo lo que pienso sobre Macri. Pero si me invitás con los chicos —continuó—, me siento incómodo porque sé que piensan distinto", lanzó y continuó diciendo: “Tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir, no lo dijeron. Prometieron un montón de cosas, no cumplieron ninguna… Pienso que están mintiendo. Son unos grandes cínicos. Y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos".

Al respecto, realizó una comparación futbolística. "No quiero que se vayan. Quiero que se queden, como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y 'tribuneados', y el árbitro dice 'No, quedate hasta el final, hijo de put..., así la gente se da cuenta que jugás mal'", indicó Brieva, ante la mirada del resto de los comensales.

Por último, cerró: “Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal, para que compremos más espejitos de colores".

Efectivamente, esta última frase fue la que más molestó en las redes y los usuarios no dudaron en salir a su cruce. “Repudiable tus dichos es como si fuéramos en un vuelo transcontinental y en el medio del océano desees que el piloto y copiloto les de un infarto eso demuestra los efectos de ciertas sustancias en el cerebro”; “Este Sr. dice " Ojalá que nos vaya mal " le digo, señor ... posiblemente usted tenga un colchoncito de dólares al cual aferrarse para decir semejante barbaridad, mucha gente no lo tiene ... para nada popular su frase”; “Tu deseo cargado de odio es el objetivo marginal del kirchnerismo, creyendo que así no terminarán presos por haber incendiado al país, no ocurrirá”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Embed Un #Resentido si tanto estrañas al gobierno anterior xq no t radicas en sta cruz replica de la basura amterior #DadyBrieva ✌ — Ricardo Fretes (@Richarfretes) 9 de septiembre de 2018

Embed . @dadybrieva tu deseo cargado de odio, es el objetivo marginal del kirchnerismo, creyendo que así no terminarán presos por haber incendidado al pais, no ocurrirá. Dady Brieva: "Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal" - https://t.co/OusPGwFnqu — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) 9 de septiembre de 2018

Embed Quuero creer q @dadybrieva tiene las neuronas quemadas para semejante pensam ."Querer q todo vaya mal para volver."..no entiende q si todo va mal y el pais se hunde el sus hijio y todos los argentinos seriamos perjudic muy basico o de una hijaputez total — Graciela (@Graciel19840477) 9 de septiembre de 2018

Embed @dadybrieva Este Sr dice " Ojalá que nos vaya mal " le digo, señor ... posiblemente usted tenga un colchoncito de dolares al cual aferrarse para decir semejante barbaridad, mucha gente no lo tiene ... para nada popular su frase, no se si me entiende je — Sebas Lars Ricken (@sebas_BVB09) 9 de septiembre de 2018

Embed @dadybrieva asi que queres que la pasemos mal. Creo fervientemente que no va a ser como deseas.Tendras una gran desilucion que va a seguir engordando aun mas hasta estallar ese profundo resentimiento que te invade.crees que haces reir y te miran todos espantados. — Julio Augusto Macchi (@MacchiJulio) 9 de septiembre de 2018

