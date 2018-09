"¡Mauricio Macri, andate a la mierda! ¡Te lo pido por favor!", escribió el actor del el Marginal 2 en Twitter e Instagram. Minuto después y ante las críticas por parte de algunos de su seguidores, Lamothe aclaró que no estaba en contra de la democracia y decidió eliminar los posteos enTwitter, aunque dejó el posteo en Instagram Stories que permaneció online 24 horas.

lamothe02.jpg

No obstante, lejos de arrepentirse este martes Lamothe redobló la apuesta con un mensaje a los internautas que le salieron al cruce y los votantes de Cambiemos. "Borré mis tuits que repudiaban a Macri porque los defensores de este payaso, ¡además de ser bobos, no saben leer! ¡Burros!", lanzó.

Embed Borre mis tuits que repudiaba a Macri porque los defensores de este payaso, además de ser bobos, no sabes leer! Burros ! — esteban lamothe (@estebanlamothe) 4 de septiembre de 2018

A su vez, el actor adelantó que esta noche no estará presente en la emisión especial que se realizará en vivo desde Tecnópolis por el último capítulo de El Marginal 2.

Muchos especularon con que esta ausencia anunciada estaría vinculada con sus polémicos mensajes. No obstante, Lamothe sostuvo que no estará porque tiene un problema de salud.

Por razones de salud, no voy a poder estar esta noche en Tecnópolis acompañando a la gente, a mis compañeros de elenco, directores y productores en la proyección del último capítulo -contó-. Me da una enorme pena, pero me toca quedarme y cuidarme. Mi corazón estará ahí, palpitando este último capítulo hermoso. Gracias por este viaje increíble que fue hacer este programa".

lamothe-mensaje.jpg

Más tarde, Lamothe fue consultado por sus dichos y señaló: "Solo repudio este Gobierno y sus medidas, y yo no soy kirchnerista para nada ni de ningún partido político".

"Twitter es tierra de violencia y de cobardía y así se interpretan los tweets, desde ese lugar cobarde y violento, por eso los borré, pero no hay nada que aclarar, estamos en democracia y gracias a Dios todos podemos decir lo que pensamos", expresó en diálogo con Clarín.

LEÉ MÁS

Con un episodio macabro, se termina el Marginal 2

Charly García se sumó al "hit del verano" e insultó a Macri