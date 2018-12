Daer: "Vaca Muerta es el modelo que pretendemos"

Daer le dio un fuerte espaldarazo a la alianza entre los gremios petroleros de Neuquén y los gobiernos nacional y provincial para el sector de los hidrocarburos no convencionales. El pacto gremial gubernamental incluyó una readecuación del convenio colectivo de trabajo de los petroleros para quienes se desempeñan en la industria no convencional, con pérdida de ingresos y beneficios respecto de la situación anterior y un compromiso sindical de no parar la producción de los yacimientos por reclamos laborales.