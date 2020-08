Daisy Ridley sufrió por Star Wars

“Fue muy triste terminar Star War”, confesó la actriz en una entrevista con Entertainment Weekly. “Cuando se estrenó la película pensé: ‘Dios mío. Ha sido un capítulo tan grande’. Y, extrañamente, los últimos meses no he conseguido mucho”, agregó. “Obviamente ahora es muy bueno estar trabajando, pero al no tener mucho, procesé los últimos cinco años obligándome a reducir la velocidad, fue bueno mentalmente para mí porque Star Wars fue algo grande en mi vida”, explicó Daisy.Y luego sorprendió: “Extrañamente, a principios de año no conseguía nada. Yo estaba como: ‘Oh, nadie quiere contratarme’. De hecho, hubo un montón de cosas para las que hice una audición a principios de año y no conseguí ninguna”.