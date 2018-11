No obstante, el ex 10 del Millonario aclaró: "Yo creo que vamos a tener un partido, que se va a jugar. Yo no lo sacaría de Buenos Aires. El que menos tiene que ser perjudicado es el hincha genuino, pero es muy difícil en Argentina castigar a uno solo".

El Cabezón hizo hincapié en la situación del fútbol en el continente: "Yo creo que no jugar el partido sería un golpe muy fuerte; no sólo para el fútbol, sino también para el país y para el fútbol sudamericano". Y siguió: "Siempre decimos que nuestro fútbol es uno de los mejores del mundo, exportamos muchos jugadores al exterior. Pero ahora vamos a tener que dejar de decir eso. Cada vez tenemos menos jugadores y se trabaja menos en las inferiores de los clubes".

