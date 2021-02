Dalma, al ataque: "¿Qué más falta para meter a Morla en la causa?"

Mientras permanece aislada por haber dado positivo en coronavirus, Dalma se refirió a las conversaciones que publicaron Página 12, Involucrados de todo e Intrusos. En una de ellas, Díaz le dice a Cosachov: “Mañana voy a juntarme con Gianinna para saber esto del pasado de Diego, ver qué tomó, que no tomó, bla, bla, bla. Me va a preguntar probablemente de dónde salí yo. Le digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo. Porque si yo le digo de una que es a través de Matías, pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo”. “Excelente, obvio, que del ambiente consideré que eras la mejor opción”, avaló la psiquiatra.

mensajes de Dalma (1).jpg

“Acá están los SEMIDIOSES mentirosos hdp, pero gracias Carlos por darnos el dato de quién te contrató... ¿Todos sabemos de qué Matías habla, no?", preguntó Dalma subrayando el nombre Matías en el texto y respondiendo en la misma imagen. “¿Cuánto falta para meter a Matías Morla en la causa?”, disparó.

mensajes de Dalma 2 (1).jpg

En otras publicaciones, la actriz aclaró que lo que salió publicado en los medios de comunicación “son los chats que tiene la justicia”, y que ella no se los está suministrando a la prensa. Además remarcó que piensa seguir con su postura hasta que se haga justicia. “¡Nunca voy a parar de poner cosas hasta que vayan presos los que tengan que ir! Si les jode, no me sigan... PORQUE NO VOY A PARAR”, concluyó.