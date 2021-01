Dalma estalló contra Oliva luego de que hablara de su boda

“No fue porque no invitó a las hermanas. A mí me dijo: ‘¿Para qué voy a ir yo? Voy a estar más solo, no conozco a nadie. ¿De mi familia quién va a estar? ¡Nadie!”. Encima, no puedo ir con mi mujer… ¿A qué voy a ir?’. Mis palabras fueron directamente hacia Dalma, face to face: ´Por mí, no te preocupes que tu papá va a ir´”, recordó Rocío en diálogo con Luis Ventura.

“No miro tele pero por redes me entero: Lo del velorio lo dejé pasar porque si no lo querías ver en vida, para qué ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) ", le dijo la hija de Claudia Villafañe a la panelista de Polémica en el bar.

"Ahora...ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá, no querida! Te lo ruego, no me hagas hablar. No me nombres más Rocío Oliva! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, a mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...”, agregó.

“En Dubái yo estuve con y sin vos! Porque esos 7 años de los que hablas tuvieron varias intermitencias. No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos que no tenés idea si yo resolví ese tema con mi papá”, subrayó Dalma.

En un nuevo posteo, la actriz expresó: "La última vez que viaje yo era la que desayunaba todos los días con el... Y vos “estabas” ahí ... En vez de contar las veces que viaje yo, preocúpate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubái".

"Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABALR DE LA TUYA... Me pudriste...", agregó en otro tuit sin filtro.

“Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio. Me pudriste.. Es agotador escuchar mentiras todos los días! Todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar! Desde un abogado hasta una ex u otra diciendo a quien amo y a quien no #DIGNIDAD”, remató.

Contra Morla y el médico de Diego

Dalma también replicó un tuit de su hermana Giannina contra Matías Morla, el representante legal de su padre. “Alguien que esté al pedo... se fija si en algún lugar figura que Morla fue abogado de (Leopoldo) Luque cuando estuvo procesado. Y si coincide que cuando Luque sale se lo presentan a mi papá?”, disparó Giannina -filosa-, en alusión al médico que operó al astro del fútbol y que en 2011 estuvo detenido cuatro meses, acusado de homicidio tras una pelea callejera en la que murió un hombre de 43 años.