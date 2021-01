Dalma mostró a Roma junto a un recuerdo de Maradona

“Roma, ¿a quién tenés en tu vaso? ¿Me mostras?”, le consulta la actriz a la beba y ella responde: “Si, mira”, le responde con total ternura. “¿Me mostras del otro lado? ¿Quién es?”, insiste Dalma, y la niña le dice: “Abu”. “¿Vos lo querés muchos?”, añadió la artista y Roma sentenció: “Si”.

“Tengo al mejor ser del planeta. Hija de mi corazón”, escribió la joven junto al emotivo video.

La nena -que llegó a este mundo el 12 de marzo del 2019, por cesárea, en el Sanatorio de los Arcos, cuando su Diego aún estaba todavía viviendo en México- es fruto de la relación de Dalma con Andrés Caldarelli.

Es la tercera nieta del astro, después de Benjamín Agüero Maradona (el hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero) y de Diego Matías (hijo del italiano Diego Junior y de Nunzia Peninno, que además luego tuvieron a Indiana Nicole).

Fue justamente el nacimiento de Roma lo que puso paños fríos en el quiebre en la relación que Dalma tenía con su papá, después de que el ex DT de Gimnasia Esgrima de La Plata faltara a su casamiento.

Es que en un momento, cuando Diego aún vivía, muchos aseguraban que el Diez no había podido conocer a la bebe. Sin embargo, Dalma lo desmintió. “Yo no lo quise decir porque para mí no era necesario decir ‘che, sepan todos que ya la conoció’. Eso corría por cuenta de los demás. No es que la conoció hoy por videollamada. La conoce hace un montón”, manifestó la actriz meses atrás.