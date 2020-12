Dalma picante contra Morla: "Más cagón no se consigue"

Luego de que se difundiera una audio de Matías Morla , el abogado de Diego Maradona reprochándole a Gianinna Maradona la actitud de no dejarle asistir al velatorio íntimo de su padre, Dalma , la hija mayor del astro del fútbol y Claudia Villafañe, acudió a su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje al letrado.

Bajo el título “Mas cagón no se consigue”, la actriz escribió un posteo defendiendo a su hermana y haciéndose cargo de la decisión. “Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente”, escribió Dalma.

“Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí cara a cara”, agregó en el furioso descargo. “Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual”, agregó.

Dalma-Morla-3.jpg

“La gente te gritaba asesino”

En una tercera historia de Instagram, Dalma fue categórica. “A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos hijas de mi papá”, dijo en alusión a la posibilidad que deslizó el letrado de que ambas se tengan que hacer un estudio de ADN, junto a sus otros hermanos.

“Y por último agradeceme.. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba ‘asesino’... Te ahorré un disgusto”, concluyó Dalma.

“Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la Justicia determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, le había dicho Morla a Gianinna.

“Chiche” Gelblung contra Dalma y Gianinna: “Diego no tuvo amor familiar”

En medio de la batalla judicial por la muerte de Diego Maradona, el periodista Samuel “Chiche” Gelblung apuntó contra sus hijas Dalma, Gianinna. “Si no estaba solo seguro hoy vivía. Si quieren llorar en los homenajes que lo hagan. Diego no estaba para morir, estaba abandonado, no tenía asistencia familiar, amor que cura más que la medicina. El trabajo de los hijos es estar al lado de su padre, preocuparse para que lo atiendan”, remarcó el conductor de Crónica TV.