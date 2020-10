Dalma se destapó con los 60 años del Diego

"La primera vez que se hisopó fue porque en un partido amistoso abrazó a un chico que tuvo COVID", recordó la actriz. Y luego explicó que no sabe qué hará para su cumpleaños. "Él está aislado, quiere ver a los nietos sí o sí, a nosotras no sé. El hisopado es mañana (por hoy), pero no sabían bien, así que hay que esperar, no tiene síntomas, pero puede ser asintomático".

"¿Qué significa los 60 de tu papá?", le preguntó Ángel de Brito. La madre de Roma recordó que en reiteradas oportunidades Diego estuvo al borde la muerte. "Pensar que podría no haber sido un montón de veces, no es una manera de decir, fue literal. Hubo gente que nos dijo: ‘hay que esperar a ver qué pasa o no hay nada que hacer’", confesó Dalma.

Embed

Sueño maldito

La hija mayor de Maradona aprovechó para hablar de la lucha de Claudia Villafañe para impedir que se estrene la serie sobre la vida de su papá, Sueño Bendito: "Mi mamá ya presentó todo, pero es difícil porque nadie recibe nada y es la historia sobre la vida de mi mamá. Nosotros no queremos aparecer de esa manera", sostuvo Dalma.

Según informó Jorge Rial, Diego había exigido 14 puntos para que se muestren en su serie: "La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas", fue uno de los temas.

Sin embargo, Dalma reveló que eso puntos "no" los pidió Maradona: "Mi mamá habló un montón con mi papá sobre eso. No los pidió él. Había algunas cosas que mi papá no sabía. Mi mamá le preguntó por qué decía eso si él sabía que no era real, y mi papá le dijo ‘no, yo sé que esto no es real. Obvio que no’". Finalizando, Dalma, tiró una bomba. "Cuando mi mamá le preguntó por qué los firmó le dijo que no estaban firmados por él. Hay algo que no cierra, pero es una incomunicación que ya sabemos perfectamente de dónde viene y para qué. Es agotador".