Damián De Santo reveló por qué lo bajaron de Morfi

Poco se supo sobre la salida de Damián De Santo como conductor de Morfi, todos a la mesa. Lo cierto es que pasó el tiempo y el mismo actor se encargó de revelar qué pasó con el programa. En diálogo con el ciclo radial “El Espectador”, el actor explicó: “Me encantó. Me hubiese gustado un año más, pero no me gusta que me bajen el sueldo, que me digan que hay que reprogramar todo. Yo había arreglado el cachet el año anterior a comenzar. Pero me encantó la experiencia, me encantó estar ahí conduciendo”. Sobre su experiencia en la conducción, expresó: “En Morfi podía cantar, actuar, bailar y desplegar al actor. Fue una experiencia que me gustó mucho”.