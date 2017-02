Dan de alta al bebé arrojado de un auto

Buenos aires.- El bebé de cuatro meses que resultó herido al ser arrojado a la calle desde el auto que instantes antes dos ladrones le robaron a su mamá, en la localidad de Ramos Mejía, fue dado de alta ayer del sanatorio donde se encontraba internado, según la información que concedieron las fuentes judiciales.

El niño, que sufrió golpes y excoriaciones, permaneció internado desde la noche del domingo hasta la mañana de ayer en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 del pasado 29 en Conesa 350, cuando una mujer de 27 años, que llevaba a su hijo en la silla de protección colocada en el asiento trasero de su Renault Sandero, fue asaltada por dos delincuentes que le robaron el auto y se llevaron por unos metros al niño.

Ante los gritos de la mujer, que comenzó a correr detrás del vehículo, los delincuentes abrieron la puerta y arrojaron al bebé a la calle en su sillita.

Tras el hecho, los ladrones escaparon en el rodado, que por el momento no fue localizado.

La causa es investigada por la fiscalía 3 de La Matanza, a cargo de Gastón Bianchi, quien dispuso diversas diligencias para dar con los autores del hecho.

“Cuando los ladrones sacaron el arma, me quedé impactada”, había declarado Luciana, mamá de Mateo, el bebé.

“Les empecé a gritar que estaba mi bebé adentro, porque ellos en ese momento no lo sabían. Uno de los hombres corrió a encender el auto y el otro se sentó al lado de Mateo. Después lo revolearon, salió rodando y yo lo saqué de abajo de un auto que estaba por ahí cerca. Fue lo peor que me pasó en mi vida, todavía no lo puedo creer”, relató la mamá.