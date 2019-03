Daniel Osvaldo le declaró la guerra a Jimena Barón en las redes: ¿Querés saber qué tipo de padre soy?"

Un día más tarde, pero en Instagram, el futbolista devenido en músico compartió dos videos en los que muestra su excelente relación con el pequeño y sus otros hijos. “Es la primera y última vez que hago esto, pero ya que hay gente muy mala leche que miente para ser noticia, decidí hacerlo. ¿Querés saber que tipo de Padre soy Susana? ¿Vos también Rubén? Bueno mirá la reacción de mi hijo al verme y al ver a su hermano, el cual no vive con él y por ende, si no es conmigo no podría verlo, ni tampoco tener esta relación hermosa”, arranca el descargo de Osvaldo y continúa: “Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 hs del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre sólo por ser noticia, es ser buen progenitor”.

“Yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de Instagram... Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mí familia, no las quiero compartir con vos, entendés Marta? Entendés Roberto? Ahora sigan con sus vidas, hagan lo que puedan y quieran como hacemos todos, sin joder a nadie”, agrega el posteo.

Por último, advierte: “Recuerden que cuando apuntan con un dedo, hay otros tres que les apuntan a ustedes. Violencia es mentir. Que sigan ¿bien?... saludos”.

La publicación fue aplaudida por sus fanáticos, mientras que los defensores de Jimena la repudiaron y se lo dejaron plamados en los comentarios. “Con dos vídeos ya te crees buen padre”; “Yo también recuerdo que perseguías y golpeabas a la madre de tu hijo!!” y “Me muero, inculcarle buenos valores dice, cuando la maltrataba a la madre del nene y la cagaba a más no poder, QUE VALORES SON ESOS MARTA???”, fueron algunos de los mensajes que circularon.

