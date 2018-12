¿Te acordás cuando hiciste el primer video?

En medio de esa situación en la que estaba desesperada fue cuando empecé a hacer los videos. Pero primero eran todos desde el enojo. Porque estaba angustiada, pero sobre todo enojada. No sólo con la radio y el contexto, sino con mi conformismo de que me había acomodado en la radio y había dejado de cantar en eventos y en los bares, que eran los curritos que hoy en día me salvan. Y bueno, me odié un poco. Y creo que mi primer video en Instagram decía eso: algo así como ‘ojo con dar todo por un laburo y una empresa porque de repente, cuando te tienen que echar, te echan y te jodés’.

¿Cuál fue el momento de quiebre entre hacer el videíto y enterarte de que eso generaba algo?

Me di cuenta porque con la interacción de las redes me empezaron a llegar mensajes y mensajes. Y ahí dije ‘OK, pará, esto está generando algo’. Y empecé a pensar y probar qué funcionaba. Y una Navidad en la que yo no tenía ni para comprarle unos caramelos a Isa, hicimos un video en el que yo le decía que no tenía que decir malas palabras, que anduvo bien en mis redes pero normal. Lo que pasó fue que un flaco lo subió a Twitter y empezó a viralizarse de una manera insólita; tanto que llegó a tener 30 millones de visualizaciones. Y ahí fue cuando yo dije ‘¿Qué? Yo estoy acá con los pelos en la axila y me están viendo de Alemania’.

Justamente esa espontaneidad sin producción es la que pega…

Claro, eso es lo que me di cuenta, pero también me di cuenta de que no se puede decir cualquier cosa. Porque del otro lado tenés a una cantidad de gente dispuesta a asesinarte y bardear y acusar. Llegué a gastar sesiones de terapia por eso. Yo sé que no les voy a gustar a todos nunca, pero igual cuido el mensaje que doy, porque siento esa responsabilidad.

¿Guionás o sale así?

No, yo me autoguiono para decir lo que quiero decir. Pero no es ficción, todo es basado en lo que me pasa, es real. Hasta cuando hacemos una comedia en un minuto con Pablo (Granados), si bien hay guión, hay algo de lo real, cosas que nos pasaron. Pero las situaciones con Isa en la calle, en la casa, en donde sea, son reales. Sólo la guiono cuando hay que hacer chivos con ella y no puede decir que no le gusta el alfajor o que un producto tiene olor feo.

¿Isa se da cuenta de cómo funciona esto?

Isa se da cuenta de todo esto, a tal punto de que el otro día vimos de un video de ella muy muy chiquita, casi bebé, que recién empezaba a hablar, que le hablaba a la cámara. Tuvo registro de la cámara. Estos pibes nacieron con esto y se dan cuenta de cuando tienen una cámara adelante. Y ahora, a veces cuando sale a la calle y la gente le grita cosas, ella me dice: “Ellos me conocen de Instagram”. Ella sabe, entiende lo que pasa.

Vos te ganaste un Martín Fierro en 2017 y ahora Isa se lo ganó en 2018. ¿Cómo fue ese momento?

Ninguno de los dos lo podía creer. El mío porque estaba compitiendo con Sofi Morandi y el de Isa porque competía con un chico que es un genio, que hace videos con el padre. En los dos casos yo siento que nada me lo gané sola, que mi Martín Fierro es de Isa y que los dos ya son parte de todo el equipo de gente que colabora en los videos.

¿Isa ya actúa?

Sin duda, Isa ya es actriz. Porque además Isa nació en un estudio, porque su padre es bajista, y porque yo grababa canciones. Y yo digo que ella tiene 33 años y nos miente con que tiene 4. Y cuando le dieron el Martín Fierro, al toque preguntó: “¿Esto es para el video o lo llevamos a casa?”. Y gritó: “¡Tenemos dos Martín Fierro! ¡Vamos, River!”. Entiende todo.

¿Y cómo se la cuida a una nena de 4 años con tanta exposición?

Se la cuida todo el tiempo. Salvando las enormes distancias, cuando vos ves a alguno de esos niños artistas que terminaron mal, creo que es responsabilidad de los padres. Hay personalidades, pero también hay cuidado de los padres y acompañamiento y contención. Los padres estamos para apuntalar a los hijos, expuestos o no. Mi tarea en este caso es bajarla a tierra, pero también como en otros ámbitos en los que hay competencia, la escuela, los deportes. Por eso, cuando fue lo del Martín Fierro, cuidé de que supiera que si no ganaba, no pasaba nada.

¿Qué hay del rumor de romance con Pablo Granados?

Nooooo (se ríe). No, che, que yo estoy de novia, por favor. Con Pablo somos muy amigos y compañeros pero nada que ver. El es un viejo cascarrabias y un humorista de la hostia. Además, ¡tengo novio! Pegué laburo y novio: es mi amigo con el que hago videos, Kiki Petrone. No me lo esperaba y de repente estaba en bolas en mi cama con él.

