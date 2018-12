"En Neuquén me voy a dar cuenta de todo lo que pasó"

Estaba confiada pero después, cuando vas al programa, es otra cosa. Y no alcanzan las esperanzas. Cualquier cosa en ese momento te hace pensar que no. En un momento la vi a Jimena agarrarlo a Momo y dije: “Chau, si lo agarra a Momo es porque la eligieron a ella y va a festejar con él”; o “Ay, Marcelo la está mirando más a ella y puso cara…”. En ese momento cualquier cosa te hace creer que perdiste. Es mucha la adrenalina estando ahí. Cuando queda el sobre igual, es como que no sabés, de verdad no sabés nada, porque puede ser para cualquiera.

¿Y el momento?

Ay, no, cuando nos nombraron de verdad que es algo que no puedo explicar. No caés. No entendés… Bueno, todavía no caigo. El viernes tuve todo el día notas y aín no paré porque ahora estoy haciendo la valija para irme y todavía respondiendo mensajes. Me parece que en Neuquén, cuando tenga tiempo de sentarme en mi cuarto sola a pensar, recién voy a poder darme cuenta de verdad de todo esto, de lo que pasó.

¿A quién le agradecés?

Estoy muy agradecida de un montón de gente. Primero mi familia, que lo dije en el programa y lo repito, no me sorprende porque siempre fueron así, pero que igual me sorprende, porque están y estuvieron en todo. Son unos genios: mi primita esta semana tenía una muestra de danza y estuvieron allá, y a los dos días estuvieron acá para la final dando apoyo. Y yo no sería quien soy hoy si no hubiera sido por ellos. Y después les agradezco mucho a Nico (Merlín) y a Julián (Serrano) porque no lo hubiéramos logrado por separado. Creo que el team fue fuerte porque nos llevamos bien, porque hicimos un trabajo en equipo desde el día uno y pusimos todo. Y los fans, que se multiplicaron y que nos bancaron. Eso también fue fundamental.

¿Hay un después del “Bailando”?

Sí, por supuesto que hay un después del “Bailando”. Yo llegué acá y dije que sí porque amo bailar y me parecía una oportunidad y una excusa para volver a bailar. Pero yo no me imaginaba que me iba a dar tanto. Sí sabía que iba a crecer en redes, que es algo que no quiero dejar. Y también es un poco lo que se viene después del “Bailando”, que el año que viene vamos a volver, pero además me gustaría mucho hacer música y profundizar en todo lo que me permita estar en el futuro arriba de un escenario. Así que quiero hacer todo. Tengo ganas de todo el abanico de cosas que te imagines: hacer algunos temas, hacer teatro, innovar con las redes… Soy muy joven todavía y tener todas estas posibilidades me da ansiedad y ganas.

Y se viene una serie web… ¿cómo estás con eso?

Va a estar re buena la serie, pero todavía es un proyecto. Lo que sí está es el tráiler, que lo filmamos en Villa Olímpica pero todavía no lo vimos, así que veremos. Van a estar muchos creadores de contenidos como Mica Suárez, Lucas Spadafora, Kevsho, El Demente, Goofy González. Así que vamos a hacer varios y va a estar muy buena… Si el tráiler gusta, claro. Es para plataformas.

Pero además vas a hacer una serie con Julián. ¿Larga vida a esa pareja?

Sí, ya está lo de El sótano (que igual que la serie web lo produce Laflia, la productora de Marcelo Tinelli), que grabamos el piloto y que gustó mucho. Y nos vamos a probar en la conducción. No sé si conductora es lo que más quiero ser, pero me gusta este programa que va a tener música, formatos diversos, invitados, mucha interacción con fans y redes, segmentos emotivos…

¿Tenés ganas de volver a Neuquén?

Sí, mal. Muchas ganas de volver. De volver y descansar después de un año que fue súper intenso. Se vienen muchas cosas y no me quiero desbordar, así que todo se irá dando. Me voy a quedar a pasar las fiestas y después me gustaría irme a pasar una semana a la cordillera con amigos.