Darthés, entre desmentidas y apoyos polémicos

¿Tomará la defensa?

Por su parte, Fernando Burlando volvió a dar la nota en Pamela a la tarde al declarar: “Hoy le creo a Darthés, no sólo por lo que me manifestó sino por muchas cosas que me dijeron los profesionales que trabajaron con él estos días”. “Es inocente, como todos los ciudadanos, hasta tanto la Justicia no demuestre lo contrario”, sentenció el letrado, que aún no se define por aceptar el caso. Luego de contar que el ex Patito Feo está más “animado” y que su viaje a Brasil fue “una decisión acertada para su psiquis”, el abogado también negó los rumores sobre su separación. “Con su señora está todo muy bien. Seguramente María viaje en las próximas horas a Brasil”, señaló.

Gianella Neyra rompió el silencio

Luego de que aseguraran que fue acosada por Darthés, la actriz posteó: “respecto a las noticias que circulan con mi nombre quiero decir que rechazo todo tipo de acoso o abuso. ¡no he callado, ni callaré! enfoquémonos en lo que sucede”.