David Lebón: "Es difícil que vuelva Serú, pero nunca digas nunca"

El nombre del show hace referencia a tu primer disco solista. ¿Qué vas a mostrar puntualmente?

El año pasado empezamos esta gira y nos pareció que era un nombre adecuado para esta época. Después de un largo camino, lo miro y pasó rapidísimo. Y este hermoso presente merecía este nombre.

¿Qué tres canciones son inamovibles en el setlist y cuál tiene un gran significado para vos?

En realidad son inamovibles para el público. Todo el tiempo cambiamos la lista, nos gusta variar, hay muchas canciones, lo cual es bueno y nos divierte. Quizás la gente tendría que decir que tres canciones no pueden faltar. Si tuviera que decir tres temas que nuca faltan en la lista serían “Seminare”, “El tiempo es veloz” y “Mundo agradable”.

¿En qué etapa está el disco próximo a salir con la colaboración de varios artistas como Fito, Calamaro, Ricardo Mollo, entre otros?

Está terminado y sale el 10 de mayo en todas las plataformas digitales más CD. Una semanas después sale en vinilo.

¿Te fue difícil hacer la elección de las canciones que querías reversionar?

Muyyyyyy…. Por suerte me ayuda mi mánager (Patricia Oviedo) y también el productor del disco (Gabriel Pedernera). Son un dúo imbatible!!!

¿Cómo se dio la elección de Gabriel Pedernera (baterista de Eruca Sativa)? ¿Qué te aportó a vos?

Surgió de una propuesta de la discográfica y dije que sí al instante. Ya lo conocía de tocar varias veces en vivo con Eruca y mis shows. Nos entendimos inmediatamente. Soy de los que dejan libertad para trabajar y de esa manera todo fluyó. Siento que Gaby le dio un aire fresco a todas las canciones y las enriqueció musicalmente. Le dio a las canciones lo que necesitaban.

Son 45 años de carrera e historia. ¿Cómo convivís hoy con la música a los 66?

Convivo de manera natural. Me gusta ver lo que veo cuando miro hacia atrás, me gusta mi presente… no podría haber sido mejor y me gusta ver que tengo cosas para el futuro.

“Seminare” traspasó generaciones y es un himno de nuestro rock. ¿Qué es lo que aún te sigue sucediendo desde que la cantaste por primera vez?

La comunión con la gente es lo más hermoso de seguir cantando esa canción. La disfruto siempre

El amor y los buenos mensajes siempre estuvieron en tus discos. ¿Qué es lo que siempre te movilizó?

Siempre seguí la misma estrella. Lo único que nos puede movilizar, sostener y salvar, es el amor. El amor interior, no solamente el que sentimos por nuestros seres queridos… el amor de verdad.

Estuviste junto a Charly, Pappo y el Flaco Spinetta. ¿Quién de ellos te vio primero como intérprete?

Luis (Spinetta), definitivamente. No sólo como interprete sino también como compositor.

A la hora de componer, ¿salen primero los solos de guitarras o las letras?

Los solos!!!!!! Hago canciones solamente para hacer solos!!! (risas).

¿Qué cosas extrañás del Flaco, el Carpo y Moro?

Extraño su presencia física. El resto lo tengo en mi memoria, en mis recuerdos, en su música, en su arte.

p22-f02-david-lebon-charly-garcia.jpg

El febrero te reuniste con Charly y Pedro Aznar. ¿Qué posibilidades hay de que Serú vuelva, en años en los que se juntan algunas otras bandas?

Nos encontramos varias veces. Este año en febrero coincidimos en el teatro Colón en un show de Pedro (Aznar). Es muy difícil que vuelva Serú porque no está Oscar Moro (baterista fallecido). Pero nunca digas nunca.

¿Cómo lo ves a Charly?

Lo veo en su casa, en algún escenario, o por videollamada (risas). Lo veo siempre haciendo música. Su talento no tiene fin.

¿Alguno de tus hijos o nietos ya se encuentra haciendo música?

Sí, no sólo mis nietos, una de mis hijas es cantante lírica y otro de mis hijos toca la batería.

¿Cuánto tuvo que ver y qué cambios te dio en tu vida aferrarte a Prem Rawat (gurú indio)?

Me dio lo que buscaba: el conocimiento de mí mismo, me mostró como buscarlo y encontrarlo

¿Qué experiencia tuviste para encontrarte con un Lebón “supremo”?

Hay que buscar dentro de uno. Si buscas intensamente y no caprichosamente , lo vas a encontrar.