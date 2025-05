De Agapornis a ser la nueva Miss Argentina: quien es Aldana Masset

Nacida en Valle María , departamento de Diamante, Masset cuenta con una larga trayectoria en el mundo artístico, ya que se hizo mayormente conocida al ser cantante de una banda de cumbia. "Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen" , remarcó en el certamen.

image.png

"Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión", recordó sobre su paso por la banda. Incluso hace poco dio un nuevo paso en la música al lanzarse como solista, escribiendo y grabando sus propias canciones.

La competencia en este certamen fue muy reñida, pero pudo superar a su rival Miss La Pampa ante el jurado y cautivó a todos con su discurso. En la etapa final del certamen que se realizó este domingo, la joven modelo indicó: "Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen. Como mujer, entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia".

Embed

Este título ya había intentado alcanzarlo en 2019, pero no logró su objetivo. "Me quedé con ganas de más. Creo en las segundas oportunidades, por eso decidí volver a intentarlo y me preparé mucho", reconoció en esta nueva oportunidad.

En la previa a la decisión final que tomaría el jurado con las finalistas del certamen, Masset expresó: "Hoy estoy acá porque creo que esta es una plataforma, no solamente de belleza, sino de propósito. Creo que realmente con mi historia de verdad puedo inspirar a otras personas, ya que he tenido logros, pero también vulnerabilidades. Como mujer, que ama la música y la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y dar a conocer que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza".

Sobre la vida privada de la nueva Miss Argentina

Actualmente, Masset reside en Belo Horizonte, Brasil, junto a su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, exjugador de Argentinos Juniors y actual mediocampista del Atlético Mineiro. Ambos proyectan una vida juntos, aunque mantienen sus caminos profesionales por separado.

image.png

Ella, ahora, se enfoca completamente en lo que será su participación en Miss Universo, un escenario global en el que buscará dejar huella con su estilo, su historia y su mensaje.

En sus comienzos como modelo, recibió varios premios entre los cuales se puede destacar "Miss Teenangers Entre Ríos" y sus participaciones en diversos certámenes con importantes distinciones, que comentó Aldana en una entrevista con El Observador del Litoral, en junio de 2016.