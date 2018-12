De Brito: "Rial es de otra época, yo soy más riguroso"

“Yo soy más riguroso, me gusta más la información”, postuló. “Soy más periodista que celebrity. Yo no quiero tener mi marca de vino, ni mi marca de ropa. Me ofrecieron hacer teatro un millón de veces. A mí me aburre el teatro. Además, no me veo haciendo eso. Yo no soy Pettinato, no soy un showman, no soy tan completo. Sé cuál es mi fuerte y quiero mantenerme ahí. ¿Para qué hacer algo que no me gusta si me va bien con lo que me gusta?, agregó.

Los roces con Rial no son una novedad. Hace unos meses, los chimenteros tuvieron un duro cruce en Twitter en el que De Brito se jactó de tener más primicias.

Un misil para Pampita

De Brito no tuvo problema en abrir un nuevo frente de pelea con Pampita, quien volverá a ser su compañera de jurado en el “Bailando 2019”. Es que luego de hablar de su fuerte carácter, el conductor aseguró que no les deja pasar nada a las figuras de la farándula porque las conoce y sabe cuando están mintiendo. “Por ejemplo, si me dice Pampita ‘yo no soy violenta’, me cago de la risa”, disparó y agregó: “O si Moria me dice ‘no soy quilombera’, es lo mismo”.

El año pasado, De Brito lanzó varias críticas contra Pampita desde su programa. La modelo a su vez le dedicó un insulto a su ciclo, al ser interceptada por un móvil de LAM en plena crisis con Pico Mónaco. Luego vino un beso de reconciliación en Showmatch, pero Ángel aclaró más tarde que fue falso.