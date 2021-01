De Brito sacó los trapitos al sol de Diego Jr. y describió a Jana como "vivísima"

Embed

Fue ahí que el conductor -quien está aislado por haber estado en contado con un caso positivo de COVID-19- sorprendió al dar su opinión de Jana, a quien Diego reconoció en el año 2014 y ostenta un bajísimo perfil ante los medios: “Yo creo que Jana es vivísima porque es la que menos se muestra y la que menos habló en público. La ves y ves casi una adolescente, como buenita y tímida. Pero tiene su carácter y también tiene lo suyo”.

Jana Maradona.

“Acá no hay santos, evidentemente no hay santos”, concluyó siguió el chimentero, para luego ir sobre el italiano Diego Jr.

Diego Maradona y Diego JR

Fue así que relató otra anécdota: “Por ejemplo, me contaron que Jr. un tiempo antes de morir Diego le pedía a Matías Morla una casa para él. Le reclamaba ‘dame la casa, quiero la casa’ y está en los chats que presentaron en la Justicia. Por eso, a Morla le sorprende que Diego Jr. lo mate en las redes. Dice ‘este pibe que hoy me está matando y me pide rendición de cuentas, es el mismo que me pedía una casa de 500 mil dólares’”.