De Brito se metiÃ³ con Yanina y bancÃ³ a Cinthia

"Pará, se enojó cuando apareció tu novia (Agustina Agazzani) porque no le ibas a traer más regalos de Miami. No le ibas a pagar más el colegio de las nenas", lanzó Yanina en contra de la bailarina. Sin embargo, el conductor arremetió: "¿Para vos es una interesada?, estás diciendo eso". La angelita intentó asegurar que no, pero agregó: "Si fueras plomero (Baclini) no estaba...". Sin medias tintas, De Brito se enojó y lanzó: "Apaguenlá a Yanina. Vos odiás a Cinthia Fernández, le preguntás a Martín y contestás vos". "Acá la están defenestrando a Cinthia que no está, que no se puede defender", justificó el conductor ante su decisión.

Mariana Brey también quiso intervenir e interrogar a Baclini, y el jurado del Bailando exclamó serio: "¿Tenés pregunta? No quiero más juicios en contra de Cinthia".

LEÉ MÁS

Pampita sacó a conductor del especial solidario

Coronavirus: peligra el regreso teatral de Casados con hijos